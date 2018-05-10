Рятувальникам з Олександрії довелося гасити пожежу на шостому поверсі багатоповерхівки

Про те, що на шостому поверсі однієї з багатоповерхівок по вулиці Першотравневій пожежа, до Служби порятунку «101» повідомили 8 травня о 15:57.

По прибуттю на місце події пожежно-рятувального підрозділу було встановлено, що горить віконна рама на балконі квартири.

О 16:25 пожежу було повністю ліквідовано. До гасіння пожежі залучались 9 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія.

Травмованих чи загиблих не виявлено. Причину пожежі з’ясовують.