Рятувальники Кіровоградщини продовжують надавати допомогу водіям на автошляхах області й Олександрійщини зокрема

Рятувальники Управління ДСНС у Кіровоградській області продовжують надавати допомогу водіям на складних ділянках доріг області.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Управління ДСНС у Кіровоградській області.

На засніжених ділянках доріг відбуксирували 39 одиниць техніки: з них 26 вантажних, 8 легкових автомобілів, 2 автобуси, 2 мікроавтобуси та 1 карета швидкої медичної допомоги в Олександрійському, Новгородківському, Кропивницькому, Новоукраїнському, Новоархангельському, Компаніївському, Долинському, Благовіщенському, Онуфріївському, Знам’янському, Вільшанському, Устинівському, Бобринецькому районах та місті Кропивницькому.

Наразі рятувальники Кіровоградщини продовжують надавати допомогу водіям на автошляхах області.

