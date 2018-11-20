Рятувальники Кіровоградщини закликають водіїв бути обережними на дорогах

У зв’язку зі стійким погіршенням погодних умов, рятувальники області закликають водіїв до обережності на дорогах та, при можливості, тимчасово утриматись від поїздок на далекі відстані.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт УДСНС у Кіровоградській області.

До того ж, просять жителів не залишати свої автомобілі на узбіччях доріг в нічний час, щоб не перешкоджати роботі снігоочисної техніки.

Додамо, що минулої доби рятувальники 2-го ДПРЗ м. Олександрія надавали послуги з допомоги по буксируванню вантажівки в районному центрі на вулиці Бесарабській.