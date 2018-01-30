Рятувальники місцевого пожежно-рятувального підрозділу поспілкувалися з олександрійцями щодо безпечної поведінки

Сьогодні, 30 січня, в Олександрії рятувальники місцевого пожежно-рятувального підрозділу спілкувалися з олександрійцями на тему безпечної поведінки в зимовий період. Мешканцям розповіли про головні правила, знання яких можуть убезпечити від травмування та інших негативних наслідків під час надзвичайних подій.

Рятувальники розповіли про особливості пожежної безпеки під час опалювального сезону, правила поведінки на вулиці взимку та загальні правила безпеки у побуті. Для кращого сприймання громадяни отримали відповідні листівки. Про це повідомляє прес-служба УДСНС в Кіровоградській області.

Окремо працівники рятувального підрозділу звернули увагу на своєчасній перевірці усіх систем опалювання (газові, електричні, пічні) на справність, акцентувавши увагу людей на тому, щоб вони не перевантажувати електромережу, не курити в ліжку, тримали горючі предмети чи суміші у недоступному для дітей місці.

Не оминули увагою рятувальники й нагадити про правила поведінки на вулиці, порадивши запобігати переохолодженню, триматись подалі від небезпечної зони падіння бурульок, не виходити на лід на відкритих водоймах.