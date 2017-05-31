Рятувальники навчали жителів Олександрійщини безпеці життєдіяльності

30 травня фахівці Служби порятунку провели профілактичні бесіди із мешканцями Олександрійського району щодо дотримання правил безпеки у весняно-літній період.

Як зазначається на офіційному веб-ресурсі Служби, нерідко під час бесід виявляється, що люди не знають елементарних правил поведінки та алгоритм дій під час виникнення надзвичайної події, тому рятувальники активно пояснюють громадянам, як вберегтися від пожеж та як вчинити, коли трапилась біда.

Найчастіше причинами пожеж у побуті є несправність електропроводки, що призводить до короткого замикання та подальшого загоряння, також саморобні побутові електричні прилади, необережність при курінні у приміщенні, особливо у нетверезому стані, дитячі пустощі з вогнем та пожежонебезпечними предметами тощо.

Фахівці Служби порятунку наводили громадянам приклади нещодавніх пожеж, які стались у Кіровоградській області, та розповідали про фактори, які стали причиною цих випадків. Особливу увагу рятувальники зосередили на необхідності контролю за школярами, які незабаром будуть переважно самі себе розважати вдома.

Найбільше тягне дітей до водойм – тож постійні профілактичні бесіди щодо заборони самостійного купання будуть незайвими, зазначають фахівці рятувальники. Крім того, існує реальна ймовірність знайти на власному обійсті чи в полі вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни, тож громадяни отримали інструкції дій у такому випадку. По завершенню бесід рятувальники роздавали тематичні листівки.