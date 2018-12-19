Рятувальники області отримали сертифікати на придбання сучасної техніки та необхідного спорядження

Днями в управлінні ДСНС України в Кіровоградській області голова обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко разом із головою обласної ради Олександром Чорноіваненком вручили рятувальникам сертифікати на нову сучасну техніку та спорядження, яка дасть змогу оперативно запобігати виникненню надзвичайних подій і належно реагувати на них.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Серед техніки є безпілотний літальний апарат, який за словами начальника УДСНС у Кіровоградській області полковника служби цивільного захисту Віталія Миронюка, мінімізує затрати людського ресурсу, дасть змогу збирати та аналізувати в режимі реального часу інформацію про розвиток події і правильно, оперативно вживати заходи по її ліквідації.

На придбання даної техніки з обласного бюджету було виділено 865 тисяч гривень у рамках виконання обласної програми цивільного захисту на 2016-2020 роки.

Зокрема, за ці кошти було профінансовано придбання бойового одягу, необхідного спорядження, піноутворювач, квадрокоптер, ремонт аероглісера, радіостанції, засоби фіксації та передачі інформації.

Голова ОДА Сергій Кузьменко зазначив: «Сьогодні як ніколи є важливою ефективна робота наших рятувальників, головним завданням яких є збереження життя та здоров’я громадян, попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій. Саме це спорядження допоможе ДСНСникам виконувати бойові завдання на високому професійному рівні».

