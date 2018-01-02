Рятувальники попереджають про можливість виникнення трагічних випадків у ході застосування піротехнічних засобів

Рятувальники УДСНС в Кіровоградській області нагадують мешканцям про правила використання безпечного використання петард‚ салютів та феєрверків:

покупку піротехнічних засобів здійснювати лише у спеціалізованих торгових місцях і вимагати у реалізаторів сертифікат якості;

ретельно ознайомитися з інструкцією використання та дотримуватися її;

якщо ви побачили будь-які дефекти піротехнічного засобу – забороняється його використання;

забороняється запускати петарди, феєрверки, ракети з балконів чи у закритих приміщеннях. Запускати феєрверки слід на відстані не менше 100 метрів від будинків та інших об’єктів;

забороняється використання біля обігрівачів та опалювальних пристроїв; поруч палити (куріння) та бути у нетверезому стані;

не нахилятися над піротехнічним засобом – необхідно відразу ж відійти на безпечну відстань – 30-50 метрів. До будь-якого піротехнічного виробу підходьте мінімум через дві хвилини після закінчення його роботи. А до багатозарядних краще не наближатися ще довше. Якщо салют не спрацював, не підходьте до нього близько 10-ти хвилин, оскільки існує велика вірогідність запізнілого вибуху;

пильно стежте за дітьми та не дозволяйте їм гратися з піротехнікою;

Якщо ж вже піротехніка спрацювала, необхідно її загасити, дотримуючись усіх можливих застережних заходів. Загальноприйнятий спосіб утилізації піротехніки такий: залийте її водою на дві години і лише після цього викиньте разом зі звичайним сміттям.