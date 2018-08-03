Рятувальники попереджають про правила пожежної безпеки у лісах

Вчора, 2 серпня рятувальники спільно з працівниками лісового господарства провели роз’яснювальну роботу на території Олександрійського лісництва Онуфріївського лісгоспу.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ДСНС в Кіровоградській області.

Відпочивальників та місцевих громадян попереджали про правила поведінки на території лісу, розповіли про шкоду, яку люди завдають екосистемі своєю недбалою поведінкою, вручили застережні листівки та наголосили про адміністративну та кримінальну відповідальність за провокування пожеж на території лісових масивів.