Надзвичайна ситуація у центрі Олександрії: оперативна інформація з місця події (ФОТО)

Наразі бійці 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрії працюють над усуненням витоку газу поблизу стоматполіклініки, повідомляє «Голос Громади».

За словами рятувальників до Служби порятунку надійшов виклик від перехожих, які повідомили про сильний витік газу з автомобіля «ВАЗ-21099», що стоїть поряд з житловими будинками.

Загін рятувальників та муніципальна поліція прибули на зазначене місце, аби запобігти вибуху та займання транспортного засобу та уберегти перехожих олександрійців від можливих наслідків.

До врегулювання ситуації залучилось близько 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Муніципальна безпека також прибула на місце події. Обставини та причини встановлюються.