Надзвичайна ситуація у центрі Олександрії: оперативна інформація з місця події (ФОТО)

Наразі бійці 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрії працюють над усуненням витоку газу поблизу стоматполіклініки, повідомляє «Голос Громади».
За словами рятувальників до Служби порятунку надійшов виклик від перехожих, які повідомили про сильний витік газу з автомобіля «ВАЗ-21099», що стоїть поряд з житловими будинками.
Загін рятувальників та муніципальна поліція прибули на зазначене місце, аби запобігти вибуху та займання транспортного засобу та уберегти перехожих олександрійців від можливих наслідків.
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До врегулювання ситуації залучилось близько 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Муніципальна безпека також прибула на місце події. Обставини та причини встановлюються.