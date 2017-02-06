Сьогодні на вулицях міста зберігається доволі стійка ожеледиця як на тротуарах, так і на автошляхах.

З огляду на це ДСНС України в Кіровоградській області для запобігання травм та забоїв рекомендує дотримуватись наступних рекомендацій:

– при порушенні рівноваги одразу присядьте – це найкращий варіант уникнути падіння, при падінні напружте м’язи та згрупуйтеся, не тримайте руки в кишенях, це додає травм зокрема переломів;

– не перебігайте дорогу, адже гальмівний шлях автомобілю в ожеледицю значно більший;

– обходьте металеві кришки люків так як вони зазвичай покриті кригою;

– відмовтесь від прогулянок в нетверезому стані, адже в стані алкогольного сп’яніння чутливість до болю може бути зниженою, що спричинить несвоєчасне звернення до лікаря та ускладнить травми;

– не проходьте під будинками, так як можуть бути бурульки або сніг на дахах.

Якщо внаслідок падіння ви відчуваєте нудоту, біль в суглобах, запаморочення або біль в голові – зверніться за медичною допомогою. Кореспонденти ж Голосу Громади рекомендують вам бути ще більш уважними та обережними!