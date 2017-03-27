В п’ятницю, 25 березня рятувальники Кіровоградського гарнізону тринадцять разів залучалися до гасіння пожеж сухої трави та очерету на відкритих територіях. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Кіровоградській області.

Не обійшлося без пожеж і на Олександрійщині. Зокрема о 20:10 рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрії гасили займання 300 м2 сухостою у с. Головківка.