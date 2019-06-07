Рибалок-любителів не мають права гнати з орендованих водойм

На законних підставах рибалки-любителі мають право ловити рибу будь-де, навіть на орендованих ставках. Тож, якщо вас гонять зі ставка – сміливо викликайте поліцію.

Більшість рибалок, серед яких літні люди та юнаки полюбляють посидіти на березі водойми й ходять на риболовлю частіше не заради риби, а просто задля відпочити.

Однак, при відвідуванні орендованих ставків часто виникають конфлікти з їх власниками.

Проте мало хто знає, що існує низка законодавчих актів, які захищають права рибалок-любителів.

Так, згідно пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України за № 1042/93, «з метою більш ефективного використання водойм в Україні для збільшення запасів риби дозволяється оренда окремих водойм за рішенням районних органів державної влади». Але при цьому встановлено, що оренда здійснюється виключно для розведення, підживлення, вилову та реалізації тільки окремих видів риб, а саме коропа, товсто лоба та білого амура.

«Тобто, якийсь приватний підприємець може взяти в оренду ставок. Але розводити й виловлювати він там має лише певні види риби (але зачасто орендарі виловлюють усю підряд рибу — і ту, яку самі запускають, і ту, яка водилася у водоймі раніше). І вести господарювання лише відповідно до закону, а не так, як йому самому заманеться. Типу, я орендував ставок, тепер він мій, роблю, що хочу. Так, відповідно до тієї ж постанови, на берегах не допускається будь-яка діяльність з будівництва причалів, будинків, складів, знищення очеретів у заплавах, додаткове підвищення чи пониження рівня води, встановлення сіток і таке інше» – говориться у тексті повідомлення.

Тож, відповідно до вищезазначеної постанови, орендар не має права заборонити любительське рибальство на водоймі. Також категорично заборонено встановлювати та стягувати плату з рибалок-любителів, оскільки такі дії кваліфікуються чинним законодавством як здирництво і переслідуються законом у рамках Карного кодексу України. Хоча при цьому орендар має право попередити рибалку-любителя і контролювати, щоб виловлені види риб, які ним розводяться, були повернуті до водойми.

Наводимо декілька пунктів з пам’ятки, яка може знадобитися у конфліктній ситуації, зокрема при ловлі риби на основаній водоймі:

любительська рибна ловля дозволеними засобами (вудочки, спінінги, донки з дозволеною кількістю крючків та ін..) може проводитися на будь-яких водоймах України, незалежно від їх цільового призначення чи підпорядкування будь-яким господарюючим суб’єктам у будь-який час року;

обмеження з використовуваного знаряддя для лову риби вводиться лише період нересту, виключно з вимогами закону, а в окремих випадках терміни обмежень можуть подовжуватися місцевими органами влади, коли в деяких регіонах виникають погодні або інші природні явища, що унеможливлюють нормальне протікання умов нересту;

любительська ловля риби здійснюється безкоштовно та не потребує будь-яких дозволів;

на орендних ставках орендарі можуть здійснювати попередження любителів рибної ловлі про обмеження вилову видів риби, яку розводять, або висувати вимоги про повернення у ставок такої риби у разі проведення контролю за виловом. Але при цьому на вимогу риболовів-любителів повинні бути надані необхідні документи про час зариблення ставка, видів риб, якими проводилося зариблення, актив виконання відповідних робіт та середню вагу кожного з видів риб в день вилову;

у разі виникнення непорозумінь між господарюючими особами та риболовами-любителями питання спорів вирішується у встановленому законом порядку без будь-яких попередніх умов, у тому числі і припинення рибалки.

Риболови-любителі вже активно користуються подібними пам’ятками. Якщо виникають якісь суперечки з орендарями ставків, рибалки нагадують їм про існуючі законодавчі акти. Якщо і цього виявляється недостатньо, то пропонують викликати міліцію, щоб та розібралася, яка з сторін порушує закон. Як правило, на цьому конфлікт вичерпується і до дзвінка правоохоронцям справа не доходить.

За матеріалами сайту Тижневик ехо.