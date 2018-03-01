САД повідомляє про ускладнення погодних умов на Кіровоградщині

За повідомленням Служби автомобільних доріг в Кіровоградській області на Кіровоградщині очікується погіршення погодних умов.

Так, 2 березня області на дорогах утримається ожеледиця, а наступного дня очікуються: вночі місцями сильний сніг, хуртовини, снігові замети. Вдень місцями ожеледь, налипання мокрого снігу. Вночі та вдень пориви вітру 15-20м/с. На дорогах ожеледиця.

Служба автодорiг звертається до усіх учасників руху з проханням утриматися від поїздок та не сiдати за кермо, а вiддати перевагу залiзницi, якщо вiд подорожi не можна вiдмовитися.