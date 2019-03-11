Уряд затвердив Національний План дій боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів. Відповідно до нього антибіотики будуть відпускатись в аптеках лише за рецептами, медики та ветеринари отримають чіткі інструкції, що допоможуть мінімізувати ризики невиправданого використання протимікробних препаратів, буде обмежено застосування протимікробних препаратів в якості стимуляторів росту у тваринництві, птахівництві та рослинництві та деякі інші змістовні нововведення.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Міністерства охорони здоров’я.

Одними з основних причин розробки такого Плану є самолікування: коли люди лікуються протимікробними препаратами, зокрема антибіотиками, коли їх не потребують, а також використовують антибіотики у тваринництві, птахівництві та рослинництві.