Санітарний стан територій контролюватиме «Муніципальна поліція»

57

Організацію, контроль за роботами із благоустрою, прибирання і санітарного утримання територій по підтримці чистоти і порядку пропонується покласти, окрім управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради, спецінспекції з благоустрою населених пунктів управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради, також на комунальне підприємство «Муніципальна поліція Олександрійської міської ради».

Про це, зокрема, йдеться у проекті рішення, оприлюдненому сьогодні на сайті Олександрійської міської ради «Про внесення змін та доповнень до Правил благоустрою та санітарного утримання території м. Олександрії, селищ Олександрійське, Пантаївка, сіл Звенигородка, Марто-Іванівка».

Читайте також:  На вихідних олександрійські надзвичайники гасили сміття та суху траву

Також пропонується до обов’язків “Муніципальної поліції” внести проведення перевірки санітарного стану прилеглих та закріплених за підприємствами, організаціями, установами, власниками будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, власниками або користувачами присадибних ділянок територій.

З детальним текстом проекту рішення можна ознайомитися за посиланням: http://olexrada.gov.ua/base/project/rada/proekt_r_2915.pdf

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ