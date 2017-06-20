Санітарний стан територій контролюватиме «Муніципальна поліція»

Організацію, контроль за роботами із благоустрою, прибирання і санітарного утримання територій по підтримці чистоти і порядку пропонується покласти, окрім управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради, спецінспекції з благоустрою населених пунктів управління житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування міської ради, також на комунальне підприємство «Муніципальна поліція Олександрійської міської ради».

Про це, зокрема, йдеться у проекті рішення, оприлюдненому сьогодні на сайті Олександрійської міської ради «Про внесення змін та доповнень до Правил благоустрою та санітарного утримання території м. Олександрії, селищ Олександрійське, Пантаївка, сіл Звенигородка, Марто-Іванівка».

Також пропонується до обов’язків “Муніципальної поліції” внести проведення перевірки санітарного стану прилеглих та закріплених за підприємствами, організаціями, установами, власниками будівель та споруд торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення, власниками або користувачами присадибних ділянок територій.

З детальним текстом проекту рішення можна ознайомитися за посиланням: http://olexrada.gov.ua/base/project/rada/proekt_r_2915.pdf