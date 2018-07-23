СБУ почала розслідування проти монополіста-виробника рідкого хлору

Службою безпеки України розпочато перевірку дій посадових осіб ПАТ “ДніпроАЗОТ”, які призвели до створення дефіциту рідкого хлору – основного реагенту для безперебійного забезпечення населення питною водою, повідомляє прес-служба СБУ.

Як повідомляли раніше ЗМІ, з 15 червня 2018 адміністрацією єдиного в Україні виробника рідкого хлору ПАТ “ДніпроАЗОТ” в порушення договірних зобов’язань та без завчасного попередження призупинено виробництво і відвантаження рідкого хлору водопостачальним підприємствам України, у тому числі і ОКВП “Дніпро –Кіровоград”. Це створило передумови до порушення нормального функціонування об’єктів життєзабезпечення населення та небезпеку для здоров’я людей, могло унеможливити обеззараження питної води, створивши цим самим загрозу виникнення масових отруєнь та поширення епідемій. Наразі ситуація з виробництвом хімреагенту стабілізувалася, підприємство відновило роботу. Водночас Службою перевіряється обґрунтованість збільшення у декілька разів вартості реагенту на шляху від виробника до кінцевого споживача. За результатами перевірки слідчими СБУ буде прийнято рішення щодо кваліфікації за Кримінальним кодексом України дій осіб, причетних до штучного створення передумов до виникнення надзвичайної ситуації.

Директор ОКВП “Дніпро-Кіровоград” Роман Ілик в інтерв’ю радіо №”Скіфія-Центр” зокрема також підтвердив, що наразі загрози з забезпеченням реагенту хлорування питної води немає, а підприємство розглядає можливість укладення договору на подальше постачання від двох виробників: це той же ПАТ №”ДніпроАЗОТ” та інший, альтернативний постачальник. За словами Р.Ілика, договір буде укладено з тим виробником, чиї умови будуть прийнятнішими для ОКВП “Дніпро-Кіровоград”.