СБУ виявили жителя Кіровоградщини, якого вербували представники так званої ДНР.

Вербування мало на меті проведення розвідувально-диверсійної діяльності на території Кіровоградської області повідомили у прес-групі СБУ в Кіровоградській області.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Житель Кропивницького з 2017 року неодноразово відвідував родичів на тимчасово окупованій території Донецької області. Під час чергової поїздки у травні 2019 року з чоловіком налагодив контакт представник так званої «МГБ ДНР», який змусив його підписати відповідне зобов’язання про таємну співпрацю, яке полягало у дотупі до інформації можливих об’єктів зберігання зброї та боєприпасів.

Побоюючись за життя своїх рідних, після повернення додому чоловік здійснював спроби влаштуватися на службу до військового підрозділу. Проте він не виконав доручення ворожої сторони, оскільки став об’єктом уваги української спецслужби.

Наразі слідчими СБУ кримінального провадження та триває досудове слідство.