СБУ затримала організатора, який підшукував виконавців вбивства на Кіровоградщині

На Кіровоградщині оперативники спецслужби затримали одного із членів організованого угруповання із Запоріжжя, який підшукував на території області виконавців замовного вбивства.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Служби безпеки України.

Спочатку в планах організатора було викрадення херсонського фермера за викуп у розмірі ста тисяч доларів США, а після отримання грошей – вбити.

Співробітники Управління СБУ по затриманню організували спецоперацію: імітували викрадення та здійснили затримання після передачі частини викупу – сорока тисяч доларів США.