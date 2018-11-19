«Счастье в подарок» для кожного олександрійця

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Днями кореспонденти «Голосу Громади» побували в казковому та чарівному місці Олександрії – в гостях у привітної майстрині Вікторії Пегарькової та її творчій майстерні «Счастье в подарок», що по вул. Перспективній, 28.

Голос Громади раніше вже розповідав про креативну творчу майстерню, яка розпочала свою роботу ще в 2013 році.

Наразі майстерні «Счастье в подарок» виповнилося 5 років. За словами Вікторії, за цей час було створено дуже багато різних виробів у багатьох техніках та різноманітних видах рукоділля. Налагодилась співпраця зі 150-ма майстрами міста, які також беруть участь у проведенні майстер-класів, ділячись своїми цінними знаннями.

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На сьогоднішній день в магазині майстерні можна придбати сувеніри на будь-який смак та достаток: мило ручної роботи, косметика, прикраси, весільний та святковий інвентар, свічники, тематичні пряники, коробки для подарунків, ялинкові прикраси, ляльки-мотанки, рамки для фото, іграшки з текстилю для дітей, подушки та інше. Майстриня пропонує доступні ціни на свої вироби, тож кожен зможе обрати сувенір чи подарунок собі та своїм рідним.

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За словами майстрині, вона ніколи не втомлюється й отримує задоволення від процесу виготовлення своїх нових шедеврів та навчання усіх охочих створити щось своїми руками.

«Серед олександрійців більше мають попит практичні подарунки ручної роботи, які надалі можна використовувати в побуті, наприклад, дощечки для кухні, ключниці, свічники, вази, рамки для сімейних фотографій тощо. А для людей, у яких «є все», прихильники моїх робіт купують речі, що викликають позитивні емоції» – говорить Вікторія Пегарькова.

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У переддень Нового року майстриня приготувала для своїх прихильників цілий арсенал ексклюзивних новорічних іграшок та подарунків. Тож, не забудьте завітати до творчої майстерні «Счастье в подарок» та знайти серед численних експозицій «свою» – найкращу!

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