«Счастье в подарок» для кожного олександрійця

Днями кореспонденти «Голосу Громади» побували в казковому та чарівному місці Олександрії – в гостях у привітної майстрині Вікторії Пегарькової та її творчій майстерні «Счастье в подарок», що по вул. Перспективній, 28.

Голос Громади раніше вже розповідав про креативну творчу майстерню, яка розпочала свою роботу ще в 2013 році.

Наразі майстерні «Счастье в подарок» виповнилося 5 років. За словами Вікторії, за цей час було створено дуже багато різних виробів у багатьох техніках та різноманітних видах рукоділля. Налагодилась співпраця зі 150-ма майстрами міста, які також беруть участь у проведенні майстер-класів, ділячись своїми цінними знаннями.

На сьогоднішній день в магазині майстерні можна придбати сувеніри на будь-який смак та достаток: мило ручної роботи, косметика, прикраси, весільний та святковий інвентар, свічники, тематичні пряники, коробки для подарунків, ялинкові прикраси, ляльки-мотанки, рамки для фото, іграшки з текстилю для дітей, подушки та інше. Майстриня пропонує доступні ціни на свої вироби, тож кожен зможе обрати сувенір чи подарунок собі та своїм рідним.

За словами майстрині, вона ніколи не втомлюється й отримує задоволення від процесу виготовлення своїх нових шедеврів та навчання усіх охочих створити щось своїми руками.

«Серед олександрійців більше мають попит практичні подарунки ручної роботи, які надалі можна використовувати в побуті, наприклад, дощечки для кухні, ключниці, свічники, вази, рамки для сімейних фотографій тощо. А для людей, у яких «є все», прихильники моїх робіт купують речі, що викликають позитивні емоції» – говорить Вікторія Пегарькова.

У переддень Нового року майстриня приготувала для своїх прихильників цілий арсенал ексклюзивних новорічних іграшок та подарунків. Тож, не забудьте завітати до творчої майстерні «Счастье в подарок» та знайти серед численних експозицій «свою» – найкращу!