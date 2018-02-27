Секретар міської ради Богоявленська відхрестилася від нецензурного посту, опублікованого на власній сторінці у фейсбук

У ході розгляду останнього питання порядку денного сорок четвертої сесії Олександрійської міської ради щодо звіту секретаря міської ради Олени Богоявленської, який тривав менше двох хвилин, депутат міськради Андрій Коломійцев висловив декілька претензій секретарю, що стосуються безпосередньої роботи цієї посадової особи.

Депутат вкотре наголосив про порушення порядку проходження поданих депутатами проектів рішень, їх реєстрації та оприлюднення в 20-ти денний термін на офіційному сайті Олександрійської міської ради. Серед претензій депутат також зазначив про неналежне реагування на сесіях на подані депутатами запити, а саме про порушення термінів надання відповідей.

Проте активного обговорення у присутніх викликала інформація, котру озвучив депутат Коломійцев щодо некоректного, як для секретаря Олександрійської міської ради, вчинку. 25 січня цього року Олена Миколаївна поділилася на власній сторінці у фейсбук цікавим постом, що містить нецензурну лексику. Депутат зазначив, що такі дії посадової особи є неприпустими, адже вона представляє всю міську раду. Проте Олена Богоявленська запевнила, що вона цього не робила та повністю відхрестилася від посту, котрий власноруч опублікувала на своїй сторінці.

Голос Громади знайшов пост, який обурив депутата, проте з етичних міркувань ми витерли літери з нецензурного слова, котрий Олена Богоявленська опублікувала в себе на сторінці.

Чи має право посадова особа, яка представляє міську раду публікувати на загальний огляд подібні пости, вирішувати лише їй. Проте, як бачимо, Олена Миколаївна не сильно переймається, що цей нецензурний пост можуть прочитати також молодь і діти, серед яких ця соціальна мережа є досить популярною.