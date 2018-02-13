Секретар Олександрійської міської ради прозвітує про свою роботу на наступній сесії

Чергову 44-у сесію Олександрійської міської ради заплановано провести 27 лютого 2018 року о 09.00.

У порядку денному серед запропонованих до розгляду депутатам питань – звіт секретаря Олександрійської міської ради, затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік, питання виконання міських програм за ІІ 2017 рік.

Окрім цього на сесії депутати розглянуть також питання про розроблення детального плану території парку відпочинку ім. Т.Шевченка по вулиці Шевченка та території на перехресті проспекту Соборного та вул. Героїв Сталінграда.

Загалом депутати Олександрійської міської ради розглянуть 22 питання. Окрім вищезазначених також є земельні питання та депутатські звернення.