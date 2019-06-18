Село з Олександрійщини потрапило до топ 20-ки найкращих сіл України

Село Головківка з Олександрійщини потрапила до топ 20-ки Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2019».

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт AgroPortal.

Вже вчора,17 червня розпочалося онлайн-голосування за кращі села України. Всього на конкурс свої бізнес-плани подало 115 сіл України з усіх її областей.

Так, редакція AgroPortal.ua вибрала 20-ку кращих заявок за допомогою оціночної шкали, до якої ввійшла Головківка.

№ Название села Общий балл 1 Березовая Лука, Полтавская область 92 2 Скотарево, Черкасская область 90 3 Воля Задеревацкая, Львовская область 83 4 Витвица, Ивано-Франковская область 81 5 Суботов, Черкасская область 79 6 Роставица, Житомирская область 79 7 Щасливцево, Херсонская область 76 8 Скрипаи, Харьковская область 75 9 Гильча Вторая, Ровенская область 72 10 Лисец, Хмельницкая область 72 11 Богачовка, Николаевская область 71 12 Визирка, Одесская область 71 13 Бильче-Золотое, Тернопольская область 71 14 Головковка, Кировоградская область 71 15 Благовещенка, Запорожская область 70 16 Зализняк, Сумская область 70 17 Лесные Сорочинцы, Черниговская область 68 18 Доротище, Волынская область 68 19 Осиново, Луганская область 66 20 Гопчица, Винницкая область 65

Онлайн-голосування за вищезгадані бізнес-плани сіл триватиме на сайті AgroPortal.ua до 17 липня(включно).

Таким чином, визначаться 10 півфіналістів конкурсу, та з 18 липня по 31 липня члени Експертної ради відберуть 5 фіналістів, які пройдуть в III етап конкурсу – фінал.

Щоб проголосувати за село Головківка треба перейти за посиланням.

Нагадаємо, що з 12 квітня стартував прийом заявок на участь у Всеукраїнському конкурсі «Неймовірні села України 2019».