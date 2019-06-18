Село з Олександрійщини потрапило до топ 20-ки найкращих сіл України

Село Головківка з Олександрійщини потрапила до топ 20-ки Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України 2019».
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт AgroPortal.
Вже вчора,17 червня розпочалося онлайн-голосування за кращі села України. Всього на конкурс свої бізнес-плани подало 115 сіл України з усіх її областей.
Так, редакція AgroPortal.ua вибрала 20-ку кращих заявок за допомогою оціночної шкали, до якої ввійшла Головківка.
|№
|Название села
|Общий балл
|1
|Березовая Лука, Полтавская область
|92
|2
|Скотарево, Черкасская область
|90
|3
|Воля Задеревацкая, Львовская область
|83
|4
|Витвица, Ивано-Франковская область
|81
|5
|Суботов, Черкасская область
|79
|6
|Роставица, Житомирская область
|79
|7
|Щасливцево, Херсонская область
|76
|8
|Скрипаи, Харьковская область
|75
|9
|Гильча Вторая, Ровенская область
|72
|10
|Лисец, Хмельницкая область
|72
|11
|Богачовка, Николаевская область
|71
|12
|Визирка, Одесская область
|71
|13
|Бильче-Золотое, Тернопольская область
|71
|14
|Головковка, Кировоградская область
|71
|15
|Благовещенка, Запорожская область
|70
|16
|Зализняк, Сумская область
|70
|17
|Лесные Сорочинцы, Черниговская область
|68
|18
|Доротище, Волынская область
|68
|19
|Осиново, Луганская область
|66
|20
|Гопчица, Винницкая область
|65
Онлайн-голосування за вищезгадані бізнес-плани сіл триватиме на сайті AgroPortal.ua до 17 липня(включно).
Таким чином, визначаться 10 півфіналістів конкурсу, та з 18 липня по 31 липня члени Експертної ради відберуть 5 фіналістів, які пройдуть в III етап конкурсу – фінал.
Щоб проголосувати за село Головківка треба перейти за посиланням.
Нагадаємо, що з 12 квітня стартував прийом заявок на участь у Всеукраїнському конкурсі «Неймовірні села України 2019».