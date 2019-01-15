Серед безробітних Кіровоградщини, й Олександрії зокрема, більшість – жінки

Станом на 01 січня 2019 року отримували допомогу по безробіттю 11,8 тис. осіб.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного центру зайнятості.

З 15,6 тис. безробітних громадян, зареєстрованих станом на 01 січня 2019 року, 49,7% складають жінки, 31,1% – молодь віком до 35 років, 37,5% – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні.

За останніми оприлюдненими даними Державної служби статистики України, рівень безробіття населення віком 15-70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці у Кіровоградській області, зменшився з 12,3% (січень-вересень 2017 року) до 11,5% (січень-вересень 2018 року) економічно активного населення.