Серед безробітних Кіровоградської області більшість мешканців сільської місцевості 

Протягом 2018 року центрами зайнятості Кіровоградщини працевлаштовано понад 22 тисячі осіб.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Протягом 2018 року послуги базових центрів зайнятості отримали 43,9 тис. зареєстрованих безробітних, у тому числі 50,3% (22,1 тис. осіб) мешканці сільської місцевості та 49,7% (21,8 тис. осіб) жителі міських поселень.

Чисельність працевлаштованих за сприянням державної служби зайнятості становила 22,7 тис. осіб, зокрема 49,8% (11,3 тис. осіб) мешкали у сільській місцевості та 50,2% (11,4 тис. осіб) проживали у міських поселеннях.

Для профілактики безробіття та пом’якшення дисбалансу на ринку праці державною службою зайнятості здійснюється професійна орієнтація громадян.

У січні-грудні 2018 року профорієнтаційними послугами було охоплено 41,8 тис. осіб які мали статус безробітного, зокрема 50,5% (21,1 тис. осіб) з-поміж сільських мешканців та 49,5% (20,7 тис. осіб) проживають у місті.

Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня безробітних вимогам роботодавців, за направленням служби зайнятості протягом січня-грудня 2018 року професійне навчання проходили 5,6 тис. безробітних, з яких 63,5% (3,6 тис. осіб) мешканці сільської місцевості та решта (2,054 особи) жителі міських поселень.

У громадських та інших роботах тимчасового характеру у 2018 році взяли участь 9,6 тис.осіб, з них 56,8% (5,4 тис. осіб) мешканці сільської місцевості та 43,2% (4,1 тис. осіб) жителі міста.

Станом на 1 січня 2019 року статус безробітного мали 15,6 тис. осіб, зокрема 53,8% (8,4 тис. осіб) сільські мешканці та 46,2% (7,2 тис. осіб) мешканці міських поселень.