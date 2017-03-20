Як раніше повідомляв Голос Громади, нещодавно голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко відповідав на телефонні звернення жителів Кіровоградщини. Традиційно очільнику області переважно телефонували жителі Олександрії, повідомляє прес-служба адміністрації.

Так, жителька Олександрії, дитина якої хвора на цукровий діабет з важкою формою перебігу і має право на безкоштовне забезпечення витратними матеріалами до глюкометра, поцікавилася, чи отримає вона цього року необхідну допомогу. Сергій Кузьменко зауважив, що проконсультується з фахівцями і дасть відповідні доручення стосовно вирішення проблеми. Допомоги з лікування попросила ще одна жителька міста Олександрії пенсійного віку, яка скаржилася на важкий стан і відсутність коштів на ліки. Голова облдержадміністрації зазначив, що посприяє організації обстеження хворої жінки лікарем, а потім спробує допомогти із забезпеченням необхідним лікуванням.

Учасник АТО з Олександрії поскаржився, що вже близько року минуло від початку оформлення у власність земельної ділянки, але державного акту на право власності ще не отримав. Очільник області зазначив, що після з’ясування проблеми в Головному управлінні Держгеокадастру області, заявника поінформують, коли він зможе отримати свій акт.

Ще кілька жителів Олександрії попросили голову облдержадміністрації посприяти у вирішенні питань уведення в експлуатацію проблемного житлового будинку в місті, а також у встановленні дорожнього знаку з обмеження швидкості руху автомобілів на одній із доріг.