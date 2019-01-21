Серед хворих на ГРИП у Кіровоградській області 9 вагітних жінок

На минулому тижні у Кіровоградській області показник захворюваності із ГРВІ не перевищував епідпорогу (мінус 1,7 %).

З приводу ГРВІ до медзакладів звернулось всього 4561 мешканця області, з яких 53 % діти, госпіталізовано – 345.

За період епідсезону на території області зафіксовано 22 випадки грипу, зокрема 9 випадків у вагітних жінок.

З початку епідсезону на Кіровоградщині проти грипу вакциновано 4014 осіб, з них 25 % дитячого населення.