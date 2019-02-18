Серед маленьких жителів Кіровоградської області продовжує розповсюджуватись тяжке захворювання. Це видно з оновленої статистики захворюваності на кір.

За останній тиждень на Кіровоградщині було зареєстровано 13 випадків захворювань на кір, 7 з яких у дітей.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградського обласного лабораторного центру.

Загалом від початку року в області лабораторно підтверджено 69 випадків захворювань, 22 з яких у дітей.

Вчасно проведена вакцинаціє є найбільш надійним та ефективним способом попередження хвороби.