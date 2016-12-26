Авіатори Нацгвардії підвели підсумки службово-бойової діяльності за 2016 рік. Про це повідомляє сайт відомства.

Так на Олександрійській авіаційній базі Національної гвардії України пройшли заходи по підведенню підсумків службово-бойової діяльності за 2016 рік. Під час виступів командуванням частини та підрозділів був зроблений детальний аналіз проведеної роботи та визначені завдання на 2017 рік.

Крім цього, за підсумками виконання службово-бойових завдань кращі військовослужбовці отримали заохочувальні відзнаки від командира військової частини 2269. Важливою оцінкою діяльності авіації Національної гвардії України в 2016 році стали і почесна грамота командувача Національної гвардії України та грамота секретаря Ради національної безпеки і оборони.

До присутніх військовослужбовців звернувся представник від Головного управління НГУ полковник Олександр Євич. У своєму виступі він подякував авіаторам за службу та висловив впевненість в подальшому фаховому зростанні особового складу військової частини.