Серед районів Кіровоградщини Олександрійський з найвищим показником захворюваності на сказ

Таку інформацію озвучив начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області Юрій Тр авкін під час засідання обласної державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

Захворювання на сказ у тварин виступило найбільш гострою проблемою в минулому році.