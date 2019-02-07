Серед районів Кіровоградщини Олександрійський з найвищим показником захворюваності на сказ

Таку інформацію озвучив начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області Юрій Травкін під час засідання обласної державної надзвичайної протиепізоотичної комісії.
Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.
Захворювання на сказ у тварин виступило найбільш гострою проблемою в минулому році.
Загалом же, епізоотична ситуація в області в 2018 році була стабільною та контрольованою, а позитивним став факт того, що за період минулого року Кіровоградська область увійшла до четвірки областей, де не було зафіксовано випадків захворюваності африканської чуми свиней.