Серед учасників Всеукраїнського конкурсу «Головний лікар року – 2018» є представниця Олександрійщини

Головний лікар Олександрійської ЦРЛ просить підтримати її у Всеукраїнському конкурсі

Головний лікар Олександрійської центральної районної лікарні Валентина Гарагуля бере участь в конкурсі «Головний лікар року 2018», що відбувається у рамках 27-ї Міжнародної медичної виставки «Охорона здоров’я/Public Health». Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Прошу всіх, хто знає про досягнення нашого колективу, високого рівня розвитку медичної галузі Олександрійщини, впровадження нових методів дослідження і лікування пацієнтів, достойними умовами праці і лікування, значними змінами в матеріально-технічному забезпеченні ЦРЛ, комфортних умовах для стаціонарних пацієнтів – проголосувати! Щиро дякую!» – вказано у повідомленні.

Проголосувати можна за посиланням.