На Кіровоградщині в продукції відомого виробника ковбас знайшли кишкову паличку

На Кіровоградщині під час планової перевірки одного з мережевих магазинів працівниками Новоукраїнського районного відділу Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області було відібрано зразки продукції та відправлено на дослідження.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Головного управління Держпродспоживслужби.

Серед вилучених ковбасних продуктів була також буженина «Обідня» у вакуумній упаковці виробництва ТОВ «Соколівський м’ясокомбінат» «Українські ковбаси», Кіровоградська область.

Результати лабораторних досліджень показали, що продукт містить бактерії кишкової палички (коліформи), а мікробіологічні показники не відповідають даному виду продукції.

Наразі здійснюється позапланова перевірка ТОВ «Соколівський м’ясокомбінат» для встановлення причин забруднення продукту бактеріями кишкової палички.