Серед жителів Кіровоградської області з кожним роком збільшується кількість охочих отримати  біометричний паспорт

У 2018 ріці в порівнянні з 2017 роком зросла кількість охочих отримати біометричні документи. Як наслідок, власниками паспорта-картки стало більш як 110 тисяч жителів Кіровоградської області.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Державної міграційної служби України.

У порівнянні з 2017 роком кількість охочих отримати паспорт-картку зросла майже на 6 тисяч осіб, а закордонних паспортів – майже на 17 тисяч осіб.

Зазначимо, що з 1 листопада 2018 року розпочали оформлення біометричних документів для іноземців та осіб без громадянства. За цей період оформлено 532 посвідки на тимчасове проживання та з грудня – 18 посвідок на постійне проживання.

