Сергій Коваленко: 17 шкіл Кіровоградщини потребують негайного усунення недоліків, виявлених ДСНС

Звертаючись до керівників територій області під час апаратної наради, що транслювалася в режимі он-лайн, перший заступник голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Коваленко закликав оперативно усунути в деяких школах недоліки, виявлені Держслужбою з надзвичайних ситуацій, повідомляє офіційний сайт КОДА.

“Одразу після останнього дзвоника розпочнуть роботу пришкільні табори, тому слід негайно виправити ситуацію в 17 навчальних закладах, відносно яких ДСНС винесла постанови про заборону експлуатації приміщень”, – наголосив посадовець.

За його словами, недоліки слід виправити в окремих школах Вільшанського, Гайворонського, Голованівського, Знам’янського, Компаніївського, Онуфріївського районів, та в деяких міських загальноосвітніх закладах Світловодська, Знам’янки та Олександрії.