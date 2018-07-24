Сергій Кузьменко доручив Олегу Рибальченку перевірити наявність ліків в аптеках за програмою «Доступні ліки»

Перевірити аптеки на наявність ліків за держпрограмою «Доступні ліки» та поінформувати про результати моніторингу доручив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко директору департаменту охорони здоров’я Олегу Рибальченку під час щотижневої апаратної наради.

Про це повідомляє Голос громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Очільник обґрунтував це завдання тим, що за останній час було дуже багато звернень на «Гарячу лінію» стосовно вартості та наявності ліків за програмою «Доступні ліки», відповідно висновком цього є наявність якихось проблем або погана поінформованість населення з цього питання.