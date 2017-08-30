На різних ділянках автошляхів Кіровоградщини проводиться поточний ремонт дорожнього покриття. Вчора, 29-го серпня, Сергій Кузьменко особисто перевірив хід ремонтних робіт на ділянці траси Н-01 “Знам’янка – Київ”.

Про це повідомляється на сайті Кіровоградської ОДА.

Вартість ремонту даної ділянки автодороги становить близько 20 мільйонів гривень. На момент перевірки основні ремонтні роботи вже були виконані, а підрядники укладали останній вирівнювальний шар дорожнього полотна. Ремонт дороги планується завершити до 20 вересня, а 1-го жовтня дана ділянка автошляху вже має бути введена в експлуатацію.

Цього року на Кіровоградщині поточний середній ремонт проводиться на ділянках доріг загальною протяжністю 90 кілометрів, 34 з яких уже введено в експлуатацію. Усі ремонтні роботи буде завершено до 20 листопада. Всього на будівництво, ремонти та утримання доріг виділено майже 700 мільйонів гривень (25 мільйонів гривень з обласного бюджету та 215 мільйонів гривень від перевиконання митних зборів) .

« У 2015 році на поточні середні і капітальні ремонти доріг області коштів не надходило – лише близько 150 мільйонів гривень на утримання. В останні роки державна політика стосовно ремонту і утримання доріг абсолютно змінилася. У 2016 році ми вже мали близько 500 мільйонів гривень на поточний середній ремонт. Цього року ми матимемо 700 мільйонів гривень на всі заходи. За останні сім років маємо рекордну суму на ремонт доріг. Прем’єр-міністр України запевнив, що ця політика буде продовжена і в 2018 році – це передбачено в Державному бюджеті. Також на дороги спрямовуватиметься до 50% коштів від перевиконання в області митних зборів. З обласного бюджету ми також виділяємо кошти. Тому є багато шляхів для досягнення кінцевої мети – покращення якості доріг Кіровоградщини» – зауважив Сергій Кузьменко після огляду ділянки автотраси.