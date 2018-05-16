Сьогодні, 16 травня, перевірити як проходять ремонтні роботи на відрізку дороги державного значення “Олександрія-Полтава” на Олександрійщину завітав голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко разом із заступников Андрієм Коломійцевим та начальником САД в Кіровоградській області Вадимом Коюденком.

Наразі вже виконано укладання асфальту 5-ти кілометрів дороги. Загальна протяжність дороги, що планують відремонтувати, становить 8 кілометрів. Завершення ремонтних робіт заплановане на липень цього року.