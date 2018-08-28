Сергій Кузьменко під час обласного педагогічного форуму окреслив низку завдань у галузі освіти

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На днях відбувся обласний педагогічний форум у місті Новоукраїнка, у роботі якого прийняли участь голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко, перший заступник Міністра освіти і науки України Володимир Ковтунець та понад 500 делегатів, які представляють заклади дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти області.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної державної адміністрації.

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Під час форуму очільник області окреслив ряд пріоритетних завдань в галузі освіти, які потрібно реалізовувати  в новому навчальному році, а саме:

  • продовження роботи зі створення опорних шкіл;
  • реалізація Концепції «Нова українська школа»;
  • подальше впровадження в області інклюзивної освіти;
  • створення нових місць у дошкільних закладах.

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