Сергій Кузьменко під час обласного педагогічного форуму окреслив низку завдань у галузі освіти

На днях відбувся обласний педагогічний форум у місті Новоукраїнка, у роботі якого прийняли участь голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко, перший заступник Міністра освіти і науки України Володимир Ковтунець та понад 500 делегатів, які представляють заклади дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти області.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Під час форуму очільник області окреслив ряд пріоритетних завдань в галузі освіти, які потрібно реалізовувати в новому навчальному році, а саме: