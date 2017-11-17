Голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко та його заступник Андрій Коломійцев разом з начальником служби автомобільних доріг Вадимом Коюденком сьогодні, 17 листопада, оглянули також і хід проведення ремонтних робіт на ділянці дороги М-04 Знам’янка-Луганськ-Ізварино в напрямку до с. Куколівка.

Наразі вже повністю відремонтовано 3 км. автодороги.

Окрім цього, очільник області зазначив, що вже в цьому році введеться в експлуатацію й об’їзна дорога навколо м. Знам’янки, а вже наступного року заплановано проведення ремонту дороги в бік Умані.