Сергій Кузьменко проревізував нову Єлизаветградківську амбулаторію на Кіровоградщині

Днями до смт Єлисаветградка Олександрівського району завітав голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко й перевірив роботу нещодавно відкритої та оснащеної нової сучасної амбулаторії.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Дану амбулаторію, як й інші в області збудували у рамках президентської програми «Розвиток сільської медицини».

Амбулаторія укомплектована лікарями та медичними працівниками. У кабінетах нові меблі та сучасне обладнання.

До складу амбулаторії входять реєстратура, маніпуляційний і оглядовий кабінети, кабінет щеплень, кабінет лікаря загальної практики – сімейного лікаря, кімната для персоналу та підсобні приміщення.

Медичний заклад має житло для сімейного лікаря і гараж для санітарного транспорту.

Вартість амбулаторії – 5 мільйонів 674 тисячі 458 гривень. Зокрема субвенція з державного бюджету – 4 мільйони 764 тисячі 560 гривень, 624 тисячі гривень – співфінансування з місцевих бюджетів і 400 тисяч гривень – субвенція Єлизаветградківського селищного бюджету.

За кошти держбюджету було придбане службовий транспорт за 500 тисяч гривень.

