Сергій Кузьменко провів особистий прийом мешканців Кіровоградщини

Вчора, 5 лютого, голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко провів особистий прийом громадян.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Питання з якими зверталися стосувалися земельних відносин, фінансової допомоги на лікування. Стосовно даних звернень було надано відповідні рекомендації та роз’яснення.

До очільника області також зверталися учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС стосовно недостатнього забезпечення санаторно-курортними путівками та відсутності коштів для лікування. Це питання було доручено вирішити заступнику директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Наталії Горбенко.

Із зауваженнями стосовно недостатності фінансування спортивної галузі Кіровоградщини та неналежного збереження пам’яті про спортивні досягнення звернулися ветерани спорту. На що голова облдержадміністрації висловив вмотивовані заперечення і розповів про створення численної кількості спортивних майданчиків на території області за минулий рік, але відповідно він підтримав думку про необхідність збереження пам’яті історичних досягнень та здобутків спортсменів. Вирішення даного питання буде доручено керівникам управлінь, департаментів, органів влади на місцях.