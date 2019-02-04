Сергій Кузьменко прийняв понад 200 звернень від військовослужбовців Кіровоградщини

Упродовж минулого року голова Кіровоградської ОДА Сергій Кузьменко під час чергування на «гарячій лінії» прийняв більш як 200 звернень від військовослужбовців та членів їх сімей, що проживають у Кіровоградській області.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Питання здебільшого стосувались виділення земельних ділянок, соціального захисту військовослужбовців, охорони здоров’я, отримання довідкової інформації та інше.

Близько половини звернень було задоволено.