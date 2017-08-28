Сергій Кузьменко: водії вантажівок повинні чітко розуміти план об’їзду, аби не створювати хаос на дорогах Олександрії

Під час апаратної наради, що відбулася сьогодні, Сергій Кузьменко зупинився на питанні будівництва доріг. В області роботи такого характеру проводяться на багатьох об’єктах.

Цього тижня голова облдержадміністрації має за мету перевірити хід будівельних робіт, які ведуться: з’єднання Маловисківського та Новоукраїнського районів, дорога на Новомиргород. Серед великих об’єктів – об’їзна дорога навколо Знам’янки, ремонт мосту біля Олександрії та дорога на Дніпро.

Очільник області зазначив: «До холодів залишилося 2-3 місяці, а це означає що всі розпочаті роботи необхідно завершити до зими».

Важливою проблемою залишається вирішення питання об’їзду мосту. Водії великовантажного транспорту, що рухається зі сторони Дніпра, повинні чітко розуміти план об’їзду, аби не створювати хаос на дорогах Олександрії.