Сергій Кузьменко завітав до Олександрії з перевіркою процесу початку ЗНО

Вчора, 21 травня, голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Кузьменко завітав до Олександрії з робочим візитом аби ознайомитися з організацією проведення ЗНО (тестування з математики), яке вчора стартувало по всій Україні.
Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.
Очільник області побував у НВК “Олександрійський колегіум – спеціалізована школа”.
У ході зустрічі очільник області оглянув аудиторії, поспілкувався з вчителями та учнями, налаштував їх на гарні результати та побажав успіхів.
Для проведення тестування з математики у навчальному закладі залучили понад 2 десятки аудиторій, де тестувалися більш як 300 абітурієнтів.
«Атмосфера спокійна. Діти в комфортних умовах. Їм пояснюють, що треба робити. Є високий ступінь організації, контролю, безпеки», – відзначив голова ОДА.