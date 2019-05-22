Сергій Кузьменко завітав до Олександрії з перевіркою процесу початку ЗНО

Вчора, 21 травня, голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Кузьменко завітав до Олександрії з робочим візитом аби ознайомитися з організацією проведення ЗНО (тестування з математики), яке вчора стартувало по всій Україні.

Інформує Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Очільник області побував у НВК “Олександрійський колегіум – спеціалізована школа”.

У ході зустрічі очільник області оглянув аудиторії, поспілкувався з вчителями та учнями, налаштував їх на гарні результати та побажав успіхів.

Для проведення тестування з математики у навчальному закладі залучили понад 2 десятки аудиторій, де тестувалися більш як 300 абітурієнтів.

«Атмосфера спокійна. Діти в комфортних умовах. Їм пояснюють, що треба робити. Є високий ступінь організації, контролю, безпеки», – відзначив голова ОДА.