«Серійна» магазинна злодійка знову спіймана

Наприкінці минулого тижня Олександрійський міський відділ поліції було повідомлено про крадіжку туалетної води вартістю 1900 гривень, скоєну невідомою особою у магазині «Єва». А того ж дня, всього за якихось кілька годин після цього поліція отримала наступне повідомлення: у магазині «Фіфа» викрадено жіночу сумку та куртку, виготовлену зі шкірозамінника загальною вартістю 2900 гривень. Як повідомляють у поліції, у ході слідчо-пошукових заходів було викрито 36-річну жительку міста, яка підозрюється в обох згаданих епізодах. Проти неї порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України («Крадіжка»).

Слід зазначити, що підозрювана у крадіжці жінка вже була раніше судимою за подібні правопорушення: вона так само крала речі з магазинів, після чого була також затримана поліцією. Але враховуючи, що підсудна є багатодітною матір`ю малолітніх дітей (до речі, під час здійснення однієї з попередніх крадіжок вона була вагітною), ця особа тоді отримала не надто суворе покарання. Зараз, скоріш за все, тримання під вартою також не буде застосовано проти злодійки після останнього її викриття з причин, означених вище – так припускають у поліції.