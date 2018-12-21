Сесія міської ради: питання і проблеми «під завісу» старого року

21 грудня відбулася чергова п`ятдесят шоста сесія Олександрійської міської ради, у якій взяли участь 26 депутатів з 36-ти обраних, повідомляє «Голос Громади». На розгляд пленарного засідання було внесено 36 питань порядку денного.

Перед початком їхнього розгляду депутатам була надана можливість озвучити звернення і запити на прохання виборців-жителів міста. Ціла низка таких побажань назбиралася у голови депутатської фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Віталія Заріцького.

Депутат передав прохання людей облаштувати освітлення по вул. Героїв Сталінграду поблизу 21-го будинку, нагадав про вже внесене до міського кошторису питання щодо фінансування 1,5 мільйона гривень на ремонт Олександрійського колегіуму і з них – 650 тисяч грн на заміну вікон початкової школи цього закладу.

Жителі будинку по вул. Бульварній, 41 звернулися до депутата з проханням вирішити питання нічного вуличного освітлення невеликої ділянки (за словами В.Заріцького, потрібно всього 3 ліхтарі). Міський голова, у відповідь на його слова, пообіцяв зробити цей подарунок жителям міста ще до початку нового року.

У свою чергу, рада голів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків через свого депутата попросила посприяти виділенню з міського бюджету обов’язкової частки фінансування, передбаченої законодавством, на погашення «теплих кредитів», отриманих ОСББ на утеплення будинку (у поточному році, за словами В.Заріцького, чотири таких ОСББ недоотримали ці кошти).

Також депутат повідомив, що жителі селища Пантаївки, які працюють в місті, поскаржилися, що їх позбавили можливості вчасно доїхати додому після роботи, оскільки автобусний рейс маршруту №10 Олександрія-Пантаївка відправлення 17 год. 30 хв. відмінено, а у вихідні і святкові дні автобуси 10-го маршруту взагалі не курсують.

Депутат попросив дати доручення управлінню економіки міської ради при проведенні конкурсу на пасажирські перевезення передбачити зазначений останній рейс маршруту №10 та його діючий графік у вихідні і свята.

Наостанок Віталій Заріцький нагадав і про те, що на попередній сесії було надано дозвіл щодо майбутнього будівництва храму Української Православної Церкви Київського Патріархату у парку Молодіжному (колишній парк Будівельник). Оскільки як виявилося, виникли певні суперечності щодо місця цього будівництва, депутат звернувся з проханням до міського голови, депутатського корпусу, управління архітектури міськради спільно вирішити найближчим часом питання надання земельної ділянки для будівництва церкви.

Його колега по фракції, депутат Анатолій Юнак у своєму зверненні зазначив, що жителі мікрорайону Перемога неодноразово зверталися щодо капітального ремонту проїжджої частини провулку Базарного, де проходить автобусний маршрут №1, тому прохання депутата – включити дані роботи в план капітальних ремонтів на 2019 рік.

Наступне питання А.Юнака стосувалося також руху громадського транспорту: керівник і працівники одного з приватних підприємств, розташованого у с. Мартоіванівці, попросили міську раду влаштувати поблизу підприємства автобусну зупинку маршруту №18, відсутність якої створює їм значні незручності.

Депутат зазначив, що відповідні звернення пасажирів вже були неодноразово, але питання досі не вирішене; так само і на його, як депутата, намагання у цьому плані певні виконавчі органи не реагують.

З сесійної трибуни пролунали також звернення ряду інших депутатів, які стосувалися ремонту доріг, обрізки небезпечних дерев у межах міста, дорожніх знаків і розмітки пішохідних переходів. Один з народних обранців повідомив про незаконні, за його словами, вимагання кошів з призовників під час проходження ними медичних комісій.

А наступний доповідач-депутат обурювався тим, що в Україні, за його дослідженнями, виявляється, тарифи на електроенергію вищі, ніж навіть у розвинених країнах Західної Європи. Тому він запропонував направити відповідне звернення депутатів Олександрійської міської ради про недопустимість таких підвищень тарифів самому Президенту нашої держави…

Коли всі звернення були вичерпані, сесія нарешті перейшла до розгляду питань порядку денного. У ході голосувань було зокрема заборонено куріння на робочих місцях, в приміщеннях та на територіях у комунальних закладів і установ, внесено зміни до Програми профілактики злочинності, затверджено цілу низку інших цільових міських програм, серед них і обговорену на громадських слуханнях Програму економічного і соціального розвитку м.Олександрії на 2019 рік.

Рішенням сесії також прийнято раніше схвалений громадою міський бюджет на 2019 рік. Як зазначав раніше неодноразово міський голова Степан Цапюк, кошторис майбутнього року приймається з дефіцитом у 40 млн. гривень. Але все одно депутати зустріли тріумфальний висновок міського голови про успішне прийняття бюджету-2019 у сумі 804,2 млн грн оплесками, привітавши і похваливши таким чином самі себе.

Як завжди, сесія розглянула низку робочих питань, які стосувалися оренди, передачі у користування землі і майна територіальної громади.