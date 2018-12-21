Сесія міської ради: питання і проблеми «під завісу» старого року

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21 грудня відбулася чергова п`ятдесят шоста сесія Олександрійської міської ради, у якій взяли участь 26 депутатів з 36-ти обраних, повідомляє «Голос Громади». На розгляд пленарного засідання було внесено 36 питань порядку денного.

Перед початком їхнього розгляду депутатам була надана можливість озвучити звернення і запити на прохання виборців-жителів міста. Ціла низка таких побажань назбиралася у голови депутатської фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Віталія Заріцького.

Депутат передав прохання людей облаштувати освітлення по вул. Героїв Сталінграду поблизу 21-го будинку, нагадав про вже внесене до міського кошторису питання щодо фінансування 1,5 мільйона гривень на ремонт Олександрійського колегіуму і з них – 650 тисяч грн на заміну вікон початкової школи цього закладу.

Жителі будинку по вул. Бульварній, 41 звернулися до депутата з проханням вирішити питання нічного вуличного освітлення невеликої ділянки (за словами В.Заріцького, потрібно всього 3 ліхтарі). Міський голова, у відповідь на його слова, пообіцяв зробити цей подарунок жителям міста ще до початку нового року.

У свою чергу, рада голів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків через свого депутата попросила посприяти виділенню з міського бюджету обов’язкової частки фінансування, передбаченої законодавством, на погашення «теплих кредитів», отриманих ОСББ на утеплення будинку (у поточному році, за словами В.Заріцького, чотири таких ОСББ недоотримали ці кошти).

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Також депутат повідомив, що жителі селища Пантаївки, які працюють в місті, поскаржилися, що їх позбавили можливості вчасно доїхати додому після роботи, оскільки автобусний рейс маршруту №10 Олександрія-Пантаївка відправлення 17 год. 30 хв. відмінено, а у вихідні і святкові дні автобуси 10-го маршруту взагалі не курсують.

Депутат попросив дати доручення управлінню економіки міської ради при проведенні конкурсу на пасажирські перевезення передбачити зазначений останній рейс маршруту №10 та його діючий графік у вихідні і свята.

Наостанок Віталій Заріцький нагадав і про те, що на попередній сесії було надано дозвіл щодо майбутнього будівництва храму Української Православної Церкви Київського Патріархату у парку Молодіжному (колишній парк Будівельник). Оскільки як виявилося, виникли  певні суперечності щодо місця цього будівництва, депутат звернувся з проханням до міського голови, депутатського корпусу, управління архітектури міськради спільно вирішити найближчим часом питання надання земельної ділянки для будівництва церкви.

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Його колега по фракції, депутат Анатолій Юнак у своєму зверненні зазначив, що жителі мікрорайону Перемога неодноразово зверталися щодо капітального ремонту проїжджої частини провулку Базарного, де проходить автобусний маршрут №1, тому прохання депутата – включити дані роботи в план капітальних ремонтів на 2019 рік.

Наступне питання А.Юнака стосувалося також руху громадського транспорту: керівник і працівники одного з приватних підприємств, розташованого у с. Мартоіванівці, попросили міську раду влаштувати поблизу підприємства автобусну зупинку маршруту №18, відсутність якої створює їм значні незручності.

Депутат зазначив, що відповідні звернення пасажирів вже були неодноразово, але питання досі не вирішене; так само і на його, як депутата, намагання у цьому плані певні виконавчі органи не реагують.

З сесійної трибуни пролунали також звернення ряду інших депутатів, які стосувалися ремонту доріг, обрізки небезпечних дерев у межах міста, дорожніх знаків і розмітки пішохідних переходів. Один з народних обранців повідомив про незаконні, за його словами, вимагання кошів з призовників під час проходження ними медичних комісій.

А наступний доповідач-депутат обурювався тим, що в Україні, за його дослідженнями, виявляється, тарифи на електроенергію вищі, ніж навіть у розвинених країнах Західної Європи. Тому він запропонував направити відповідне звернення депутатів Олександрійської міської ради про недопустимість таких підвищень тарифів самому Президенту нашої держави…

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Коли всі звернення були вичерпані, сесія нарешті перейшла до розгляду питань порядку денного. У ході голосувань було зокрема заборонено куріння на робочих місцях, в приміщеннях та на територіях у комунальних закладів і установ, внесено зміни до Програми профілактики злочинності, затверджено цілу низку інших цільових міських програм, серед них і обговорену на громадських слуханнях Програму економічного і соціального розвитку м.Олександрії на 2019 рік.

Рішенням сесії також прийнято раніше схвалений громадою міський бюджет на 2019 рік. Як зазначав раніше неодноразово міський голова Степан Цапюк, кошторис майбутнього року приймається з дефіцитом у 40 млн. гривень. Але все одно депутати зустріли тріумфальний висновок міського голови про успішне прийняття бюджету-2019 у сумі 804,2 млн грн оплесками, привітавши і похваливши таким чином самі себе.

Як завжди, сесія розглянула низку робочих питань, які стосувалися оренди, передачі у користування землі і майна територіальної громади.

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