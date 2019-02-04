Сесія міськради: бюджет міста, премія меру, збільшення апарату влади, «масовий вихід» в ОСББ та інше (ФОТО)

Першого лютого відбулася чергова (59-та) сесія Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади». На розгляд пленарного засідання, у якому взяли участь 27 депутатів, секретар міськради та міський голова, було спочатку внесено 22 чергових та позачергових питання.

Перед початком роботи депутати привітали міського голову Степана Цапюка з його 65-річчям, а депутат від фракції «Опозиційного блоку» Анатолій Горошко запропонував внести додаткове питання до порядку денного про преміювання мера міста у зв`язку з ювілеєм у розмірі однієї місячної зарплати. Питання внесли, як позачергове.

Далі настала черга традиційної «розминки» для оголошення депутатських звернень і запитів. Цього разу воно було лише одне: жителі Перемоги попросили міську владу дозволити розташування ринку сільгосппродукції у їхньому мікрорайоні за адресою вул. Миру,40 на вільному майданчику (де він колись і діяв). Депутатське звернення було прийнято.

Серед планових проектів сесія ухвалила рішення щодо запропонованої Програми розвитку міжнародного співробітництва м. Олександрії на 2019 рік; затвердила звіт про виконання міського бюджету за 2018 рік та внесла зміни до міського бюджету на 2019 рік. Зміни полягали у розподілі 7,7 млн грн вільного лишку, цільових коштів та державної субвенції, які надійшли до міської скарбниці станом на 1 січня поточного року.

Кошти вільного залишку було вирішено спрямувати на придбання спецтехніки для санітарного утримання міста, реалізацію програми з модернізації вуличного освітлення тощо.

Жителі ще сімох багатоповерхових будинків міста вирішили вийти з-під опіки управителя КП «Житлогосп» у «вільне плавання», створивши об`єднання співвласників багатоквартирних будинків. Це будинки по вул. 6-го Грудня, №№ 91, 93, 145, 141/3, 143/2, по проспекту Соборному, 98 та по вул. Садовій, 35. Депутати проголосували за передачу згаданих житлових будинків в управління новостворених ОСББ.

У процесі розгляду чергових питань зазнало змін Положення про порядок надання в оренду нежитлових приміщень (будівель, споруд), що знаходяться у комунальній власності територіальної громади міста Олександрії, після чого депутати проголосували за проект рішення про збільшення загальної чисельності апарату міської ради на 3 одиниці.

Зокрема штат працівників збільшився в архівному відділі Олександрійської міськради на одну одиницю (технічний працівник) та у фінансовому управлінні – на дві посадові особи у зв`язку зі змінами у законодавстві. Таким чином загальна чисельність апарату міської ради та її виконавчих органів становитиме 212 штатних одиниць.

У ході роботи сесії було розглянуто ряд інших питань, у тому числі – стосовно оренди землі і майна.

Насамкінець було внесено на голосування додаткове питання про преміювання міського голови С.Цапюка. За це одностайно проголосували всі присутні народні обранці, крім, звісно, самого ювіляра, який участі у голосуванні не брав. У свою чергу Степан Цапюк подякував за подарунок і зазначив, що у свої 65 років на здоров`я не скаржиться, але у місті є, на жаль, онкохворі діти, лікування яких потребує коштів і протокольно доручив управлінню праці і соцзахисту населення міськради, котре володіє відповідними даними про родини, де є такі діти, розподілити його премію на їхнє лікування.

