Сесія Олександрійської міськради розпочалася депутатським романсом. А потім перейменувала міські лікарні

Сьогодні відбулися дві позачергові сесії Олександрійської міської ради, повідомляє «Голос Громади».

Взагалі перше з цих двох пленарних засідань (61-а позачергова сесія) розпочалося як і годиться, з Державного гімну України. Але ще перед офіційним відкриттям сесії щасливі жінки-депутати отримали привітання з прийдешнім святом 8 Березня, квіти і поцілунки від міського голови Степана Цапюка. А депутат міськради Олег Холохоленко, у свою чергу, навіть виконав лірично-патетичну пісню на власні музику і слова, присвятивши її, як не важко здогадатися, саме жіночій половині людства взагалі і депутатського корпусу – зокрема, та святу весни. З такої рідкісної і почесної нагоди депутат-романтик навіть не полінувався принести з собою на роботу до сесійної зали дорогу гітару…

Після цих ліричних відступів 61-а сесія розглянула два своїх планових питання, після чого була закрита і відразу по тому роботу розпочала 62-а позачергова сесія – також з двома черговими проектами рішень.

Щодо розглянутих депутатами проектів рішень – це передусім внесення змін до міського бюджету на 2019 рік, пов`язаних з надходженням субвенції місту з Державного бюджету на потреби освіти (1,136 млн грн), а також субвенції з обласного бюджету на розвиток земельних відносин у місті, субвенції смт Пантаївці та ряду інших надходжень, що разом збільшило дохідну частину міського бюджету на 1,485 мільйона гривень.

Наступне питання стосувалося сфери охорони здоров`я міста. Формулювалося воно так: «Про припинення міського комунально-профілактичного закладу – Дитяча міська лікарня шляхом реорганізації у комунальне підприємство «Дитяча міська лікарня» Олександрійської міської ради». Два наступні проекти рішення стосовно припинень комунальних закладів «Міська лікарня №1» та «Міська лікарня №3» аналогічним шляхом трансформації їх у комунальні підприємства також були розглянуті депутатами у порядку денному.

Чим, власне, викликана чергова зміна назв міських лікарень – на сесії не обговорювалося. Як пояснили кулуарно «Голосу Громади» депутати-фахівці медичної галузі Віктор Приходько та Тетяна Темник, дана реформація викликана вимогами цілого ряду нових державних законів і лежить у площині загальної медичної реформи. Що принесуть олександрійським лікарням їхні нові статуси – ймовірно нові фінансові можливості та розширення сфери медичної діяльності, вважають наші співрозмовники.