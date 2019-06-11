Сезонні та тимчасові працівники: у чому відмінність?

Літо і сезонні роботи – може бути саме така асоціація, крім літо та відпустки. Сезонність стосується здебільшого сільськогосподарських і переробних підприємств. Однак, тимчасові працівники можуть бути у кожного підприємства. Тож у чому різницяміж такими працівниками?

Тимчасовими вважаються працівники, яких прийнято на роботу на строк до двох місяців, а для заміщення тимчасово відсутніх працівників, за якими зберігається їх місце роботи (посада), – до чотирьох місяців (п. 1 Указу № 311). Списку тимчасових робіт не встановлено, а отже, тимчасовий працівник може виконувати:

будь-яку роботу, для виконання якої його працевлаштовують на строк до двох місяців;

конкретну роботу, передбачену для посади тимчасово відсутнього працівника. При цьому тимчасовий працівник приймається на роботу на тих самих умовах, на яких працює тимчасово відсутній працівник.

Під час прийняття на роботу тимчасового працівника потрібно чітко визначити дату, коли мине двомісячний (чотиримісячний) строк роботи.

Указ № 310, на відміну від Указу № 311, не містить визначення поняття «сезонний працівник», натомість вказує, які роботи вважаються сезонними, – це роботи, які через природні та кліматичні умови виконуються не весь рік, а протягом певного періоду (сезону), але не більше шести місяців (п. 1 Указу № 310).

Перелік сезонних робіт встановлено Списком № 278, і до них відносять окремі роботи в таких галузях: лісова промисловість і лісове господарство, торф’яна промисловість, сільське господарство, переробна галузь (переробка плодоовочевої продукції, цукрова промисловість, первинне виноробство), санаторно-курортні заклади та заклади відпочинку, транспортно-дорожній комплекс (авіаційні роботи в сільському і лісовому господарстві).

При цьому галузь торгівлі та громадського харчування до Списку № 278 не включена. І хоча також не весь рік, а лише в теплий період року (приблизно з травня по вересень) починають працювати численні літні кафе та підприємства торгівлі плодоовочевою продукцією, може скластися враження, що роботи в цих закладах (приготування їжі, миття посуду, прибирання, продаж сільськогосподарської продукції та її зберігання тощо) є сезонними, однак насправді вони до таких не належать.

Зважаючи на зазначене вище, сезонними працівниками є ті, які виконують роботу, включену до Списку № 278, і тривалість якої не перевищує шести місяців. Причому ці дві умови мають бути виконані одночасно. Якщо, припустимо, із працівником укладається трудовий договір на строк до шести місяців, але Список № 278 не містить роботи, яку виконуватиме працівник, вона не може вважатися сезонною і працівник так само. Або, навпаки, якщо робота зазначена у Списку № 278, але триває більше шести місяців.

Зауважимо, що Список № 278 не деталізує професій (посад) сезонних працівників. І навіть якщо певні галузі та роботи включені до нього, це не означає, що всі працівники належать до категорії сезонних.

Наприклад, на підприємстві з переробки плодоовочевої продукції (воно є в Списку № 278) сезонними вважаються лише ті працівники, робота яких безпосередньо пов’язана з переробкою продукції. У той же час охоронники та прибиральники, які працюють на цьому підприємстві, не належать до сезонних працівників навіть за умови оформлення їх на період сезону, оскільки їх роботи можуть виконуватися протягом всього календарного року.

Тому щоб чітко визначити, хто з працівників підприємства, на якому виконуються сезонні роботи, є сезонним, а хто –тимчасовим, доцільно прописати це в колективному договорі або в іншому внутрішньому документі.