Сфера діяльності олександрійського управителя КП «Житлогосп» дедалі звужується (згідно з рішенням виконкому)

П`ять нових громадських організацій надіслали клопотання міській владі про дозвіл на створення об`єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Ці запити були розглянуті на засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради 30 січня, після чого виконком ухвалив запропонувати міськраді винести відповідне рішення на черговій сесії.

Отож у разі позитивного рішення сесії ще 5 багатоповерхівок вийдуть з-під юрисдикції головного (і єдиного) управителя – комунального підприємства «Житлогосп» та поповнять кількість ОСББ, яких на даний час в Олександрії налічується 42.