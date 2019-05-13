Шахрайські схеми новизною не відрізнялись, але олександрійці все одно на них «клюють»

П`ять випадків шахрайств зафіксовано потягом минулого тижня в Олександрійському відділі поліції, повідомляє «Голос Громади».

Як зазначає сектор моніторингу міськвідділу, злочинні схеми цих правопорушень умовно можна розділити за трьома давно відомими видами: перша – телефонний дзвінок потенційній жертві і подальші переговори з нею на тему «ваш родич потрапив у біду – потрібні гроші, щоб його врятувати»; друга – жертва шахрайства, зацікавишсь оголошенням про продаж якого-небудь товару на інтернет-сайті, добровільно наперед перерахувала кошти на рахунок псевдопродавцю, ще не отримавши товар.

А одна олександрійка літнього віку втратила доволі немалу суму грошей, спокусившись пропозицією випадкової шахрайки не у віртуальній мережі, а так би мовити, очно. Та просто на вулиці запропонувала жінці купити у неї недорого одну корисну річ. Громадянка з радістю погодилась, але виявила, що у неї немає з собою необхідних для цього коштів. Не довго розмірковуючи, вона просто запросила незнайомку до себе додому, мовляв, там і розрахуюся. Далі все розвивалося, знову ж таки, за примітивним «сценарієм»: потрапивши до оселі, невідома гостя, перш ніж розпочати торг, попросила у господині води попити. Жінка пішла на кухню, а коли повернулася зі склянкою води, візитерки вже і слід прохолов – разом з її «товаром» і грошима господині, сума яких далеко перевищувала заявлену плату за покупку…

Як бачимо, цього разу нічого нового шахраї не вигадували. І тим не менше олександрійці вперто продовжують потрапляти у їхні тенета…